Разумков підписав закон про брехню в деклараціях з пропозиціями Президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про посилення покарання за недостовірне декларування з врахованими пропозиціями Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація у картці законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" на сайті Верховної Ради.

"Закон направлено на підпис Президенту", - зазначається у графі "Дати та стан проходження".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (No4651) 3 червня 2021 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало Президента України Володимира Зеленського ветувати відповідний законодавчий акт через внесену Верховною Радою поправку, що дозволяє записувати майно на родичів.

Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон через зміну підходів до декларування.

В ОП зазначили, що під час розгляду документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта.

Відповідно до поправок, такі об'єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Крім того, Президент наполягав на встановленні можливості покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Депутати 315 голосами підтримали пропозиції глави держави до закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (No4651) на засіданні 29 червня.