Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його з посади спікера ВР

За поданням голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії запускається процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Відповідний документ у Фейсбуці оприлюднив Разумков, повідомляє Укрінформ.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади", - зазначив Голова ВР.

Він укотре наголосив, що процедура його відкликання з посади спікера відбуватиметься виключно згідно із законом та Регламентом ВР.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати з фракції "Слуга народу" на дводенному виїзному засіданні у Трускавці 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Разумкова з посади спікера парламенту було зібрано 197 підписів.

Головною кандидатурою на посаду очільника парламенту є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.