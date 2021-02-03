Разумков пояснив рішення утриматися під час голосування за санкції до телеканалів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) утримався від голосування за впровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne через відсутність додаткової інформації від відповідних органів із цього питання.

"Це питання було у форматі закритого опитування. Додаткової інформації від колег щодо цього питання я не чув, і для прийняття таких рішень я використовую закон про санкції. І друге питання: має бути виважена позиція і повна інформація від представників Служби безпеки України. Якщо така інформація є, то вона не може бути в закритому режимі, тому що і журналісти, і суспільство мають розуміти, який є фактаж", - сказав Разумков під час брифінгу в середу.

Він підкреслив, що закон має бути один для всіх, і якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, за що і вводяться санкції, то має наступити кримінальна відповідальність.