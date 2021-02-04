Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив свою позицію щодо політики президента Володимира Зеленського. Разумков заявив, що дискусії не заважають робочім стосункам.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що веде дискусії з президентом Володимиром Зеленським із деяких питань. Про це спікер парламенту розповів в ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на питання про підтримку політику Зеленського. "У багатьох питаннях - так. Є питання, щодо яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина", - сказав Разумков і додав, що такі дискусії - це "нормальний робочий процес".

Також Дмитро Разумков заявив, що нині зарано говорити про можливий вихід із партії "Слуга народу" для створення власної політичної сили. Спікер пояснив, що його посада потребує дуже великих часових затрат, тож наразі зарано говорити про можливий вихід з фракції. Робота займає майже весь вільний час. "І станом на сьогодні весь майже мій робочий і вільний час займає моя робота на посаді голови Верховної Ради України. Ми про це з вами говорили. Найближчим часом, якщо я не помиляюся, немає будь-яких виборів, тому про це говорити трохи зарано" - зазначив Разумков.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що із президентом Володимиром Зеленським у нього "абсолютно нормальні відносини". Також Дмитро Разумков заявив, що не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. За матеріалами ASPInews