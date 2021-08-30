Разумков прогнозує "велику дискусію" навколо змін до Податкового кодексу

Голова Верховної Ради прогнозує велику дискусію в сесійній залі під час розгляду у другому читанні законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Дмитро Разумков сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Я думаю, що буде велика дискусія навколо законопроєкту No5600. Щодо нього велика кількість пересторог, і сьогодні вони поки що залишаються. Ми не бачили кінцевої таблиці. Я думаю, що буде дискусія на рівні комітету, які правки враховуються, а які ні. Кількість правок до нього майже рекордна - 11 600. Звісно, там є великий об'єм правок, які можна назвати спамовими. Але є велика кількість, які мають сенс, і я сподіваюся, що вони будуть підтримані комітетом", - сказав Голова ВР, зауваживши, що теж подав правки до документа.

Окрім цього, Разумков припустив, що дискусію під час розгляду у другому читанні може викликати й законопроєкт No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Утім, на його переконання, якщо документ "буде збалансованим, то він може бути проголосований у стінах Верховної Ради".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 липня 2021 року ухвалила в першому читанні законопроєкт No5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Документом, зокрема, передбачено нові ставки екологічного податку, звільнення від оподаткування ПДФО громадян і підприємців, котрі користуються державними програмами підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступна іпотека 7%" тощо.

Окрім цього, 1 липня парламент ухвалив у першому читанні президентський законопроєкт No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, встановлюють ознаки, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, передбачається створення Реєстру олігархів.