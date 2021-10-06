Разумков розповів про шантаж з боку "слуг народу"

Фракція "Слуга народу" шантажувала спікера парламенту Дмитра Разумкова та вимагала призначити "потрібного" керівника Апарату Верховної Ради.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сам розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Спікер пояснив, що голова фракції Давид Арахамія надіслав йому листа з ультиматумом: або він зніме керівника апарату, або його знімуть з посади спікера.

Не мовчав і вказував на помилки - Разумков про зіпсовані стосунки з Зеленським "Чому питання про керівника апарату Верховної Ради з'явилося, як шантаж голови Верховної Ради: "Або признач нашого, або ми тебе знімемо". Я на шантаж не вівся. Хто мені листа надіслав? Чи не Арахамія?" - наголосив Разумков.

Він пояснив, що монобільшість намагалася його шантажувати вимагаючи поставити на посаду керівника апарату ВР "свою людину", а його відмова дуже не сподобалася очільникам "Слуг народу". Також спікер парламенту запевнив, що не дасть ображати працівників Апарату.

"Щодо керівника Апарату - призначайте. Подивимося, як він буде працювати у вас. Але робити людей, які працюють на державну інституцію парламенту України, заручниками політичних перетягувань канатів, я не дам", - підкреслив Разумков.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Прямому" голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

Цифра виплат "слугам" за відставку Разумкова дійшла до 200 тисяч доларів - Лерос Водночас спікер парламенту переконує, що не звертатиметься до суду щодо його звільнення з посади глави Верховної Ради, щоб не дати своїм опонентам можливості апелювати до того, що він тримається за посаду.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що немає сенсу говорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо звільнення його з посади спікера парламенту.

Верховна Рада України відсторонила спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань. Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу" через порушення регламенту Разумковим. За матеріалами Прямий канал.