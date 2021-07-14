Разумков шкодує, що Аваков йде з посади, але голосуватиме за його відставку
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає Арсена Авакова хорошим міністром внутрішніх справ, але голосуватиме за його відставку, оскільки відповідну заяву Аваков подав за власним бажанням.
Про це спікер сказав в інтерв'ю "Громадському", передає кореспондент Укрінформу.
"Оскільки це його бажання, є заява, нелогічно не підтримати її. Але ми говоримо про те, чи шкодую я, що він ухвалив таке рішення, - так. Я думаю, що він був і поки залишається хорошим міністром, якісно виконуючи свої обов'язки", - зазначив Разумков.
Він додав: "Я розумію, що в будь-якому випадку ми знайдемо мільйон проблем, які можна віднести і до діяльності Арсена Борисовича, і до Міністерства внутрішніх справ, але в цілому я вважаю, що він є гарним міністром".
При цьому Разумков зазначив, що буде підтримувати кандидатуру чинного голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ.
"Я починав роботу з Денисом Анатолійовичем ще під час виборчої кампанії, вважаю його фаховою людиною, добре обізнаною в роботі й Міністерства внутрішніх справ, це для нього не чужа територія, він великий проміжок свого часу пов'язував саме з діяльністю МВС, і останні два роки очолює відповідний профільний комітет і глибоко знає специфіку роботи. Тому я не буду казати, що йому буде дуже просто в сьогоднішніх умовах, але точно він достатньо підготовлений для виконання таких функцій", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.
Народні депутати від "Слуги народу" обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції у вівторок, 13 липня. На засіданні політсили були присутні Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що зголосився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.
Голосування за відставку міністра внутрішніх справ Авакова відбудеться у четвер, 15 липня, а призначення кандидата на посаду нового міністра Дениса Монастирського - у п'ятницю, 16 липня.