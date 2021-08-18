Разумков скликав позачергове засідання Ради

23 серпня Верховна Рада проведе позачергове засідання.

Розпорядження про це підписав 18 серпня спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомила його прессекретарка Ольга Туній у Facebook.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16.00 у зв'язку з вимогою 156 народних депутатів", - зазначила вона.

На засіданні розглянуть проєкт постанови No5775 про звернення України в ООН, Парламентську асамблею Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організацію чорноморського економічного співробітництва, Європейський парламент, а також до низки урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва у межах Кримської платформи для протидії агресії РФ.

Рада також збереться 24 серпня - на урочисте засідання на честь Дня Незалежності. За матеріалами Гордон.