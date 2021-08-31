Разумков сподівається, що депутат Трухін прокоментує про свою імовірну участь у ДТП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Трухін незабаром розповість про свою імовірну участь у ДТП, що сталася 23 серпня у Київській області.

Про це спікер сказав на брифінгу, який відбувся біля будівлі парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

"Питання навіть не в ДТП, тому що ми всі люди і всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо будуть підтверджуватися всі інші факти, які пов'язані з цією пригодою, реакція має бути жорсткою. Тут є закон, і він буде працювати… Сподіваюся, що розслідування буде максимально неупередженим, і я думаю, що тут не варто тримати паузу. Людина має вийти і сама розповісти, що відбулося, а що ні, щоб ми не займалися домислами, що відповідає, а що ні. Так буде правильно зробити. Сподіваюсь, що колега на це піде", – сказав Разумков.

Він наголосив, що особисто докладатиме максимум зусиль для того, аби ніхто не здійснював тиск на правоохоронців під час розслідування цієї справи.

Окрім цього, спікер прокоментував ситуацію щодо видалення інформації про ДТП деякими засобами масової інформації. Він вважає, що представники таких ЗМІ мають надати свідчення правоохоронним органам щодо причин видалення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін 23 серпня нібито спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ.

Унаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

За кілька днів після ДТП деякі ЗМІ почали видаляти опубліковану про це інформацію. Здебільшого вони аргументували свої дії комерційними пропозиціями від невідомих осіб.