Разумков спростував інформацію про можливу відставку Ткаченка з посади міністра культури

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував поширювану у ЗМІ інформацію про можливу відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України у вересні.

"Я бачив Олександра Владиславовича недавно. Він займається своєю роботою, і в його очах я не побачив бажання йти зі своєї посади. У нього багато планів, зокрема - на осінь. Тому я не впевнений (у відставці Ткаченка у вересні - ІФ). Скажімо так, під час нашої зустрічі він не говорив про те, що планує займатися чимось іншим, окрім як розвитком міністерства", - сказав Разумков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Балті (Одеська область) у п'ятницю.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи обговорюється в парламенті можливість відставки або звільнення з посад Ткаченка, а також міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи, спікер сказав, що "розмови є різні і не лише про трьох, дискусії викликають й інші міністри", але називати конкретні прізвища відмовився, а також не став уточнювати, чи йдеться саме про трьох вищеназваних членів уряду.

"Станом на сьогодні поки що заяв ні від них, ні пропозицій від прем'єр- міністра не надходило, але якщо з'являться, обов'язково реагуватимемо", - наголосив Разумков.

Він також не підтвердив інформацію про те, що зустріч президента з партією "Слуга народу", попередньо запланована на кінець серпня або початок вересня, стосуватиметься кадрових ротацій у Кабміні, зокрема відставки Тарана, Малюськи і Ткаченка.

"Поки що це лише розмови, тому що спочатку планувалася зустріч наприкінці минулої сесії, потім йшлося про те, що вона відбудеться пізніше. Але, скажімо так, предмет цієї зустрічі поки що такий, аморфний, тобто про якусь конкретику ніхто нікому ще не говорив", - уточнив голова ВР.

Крім того, Разумков не став робити прогнозів про можливість глобальних кадрових ротацій у Кабміні прийдешньої осені. За матеріалами Інтерфакс-Україна.

"Подивимося: у нас може бути і осінь кадровою, і зима, іноді й літо буває кадровим, але насамперед потрібно працювати, а якщо будуть питання, реагувати на них. Сьогодні, наприкінці липня, немає визначеної стратегії щодо кадрових змін, які можуть статися у вересні, та і я не вважаю це логічним", - пояснив спікер.