Разумков відкрив пленарне засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту.

У залі зареєструвалося 202 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

На пленарному засіданні у четвер народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту No2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Під час попереднього пленарного засідання у середу, 14 квітня, парламентарі розглянули 1831 поправку з 3128 до цього законопроєкту.

У Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до відповідного проєкту закону. Усього до другого читання до законопроєкту внесено 3128 поправок, депутати від фракції "Опозиційна платформа - за життя" і "Батьківщина" наполягають на їх розгляді. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.

У четвер, 15 квітня, крім пленарного засідання, заплановано проведення позачергового, планується розгляд 15 питань.

Зокрема, парламентарі розглянуть президентський законопроєкт щодо покарання у вигляді ув'язнення за недостовірну інформацію в деклараціях. Окрім цього, до розгляду на позачерговому засіданні заплановано, зокрема, законопроєкти щодо тимчасового спрощення процедури розмитнення авто на єврономерах; щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. За матеріалами Укрінформ.