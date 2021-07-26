Разумков виступив за створення комісії для визначення переліку олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доцільним створити незалежну комісію при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка визначатиме перелік олігархів.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

За словами Разумкова, щоб уникнути конфлікту інтересів, не РНБО, а незалежний орган має визначати перелік олігархів.

"На мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК. Я подавав відповідні правки. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не потребуватиме додаткових видатків на свою діяльність. Організаційний процес роботи комісії фактично буде забезпечуватися НАЗК", - сказав голова Ради в ефірі каналу "Україна 24".

Разумков відзначив, що він підтримує ідею декларування чиновниками зустрічей з представниками бізнесу, яка закладена у проєкті Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (реєстр. No45599).

"Але й тут все повинно бути прозоро. Щоб ніхто не міг дорікати представникам влади, що прописали щось під себе. Якщо ми запускаємо такий механізм, то він має діяти постійно", - підкреслив голова Верховної Ради.

Він також повідомив, що подано 1230 поправок до другого читання законопроєкту про олігархів.

На думку голови парламенту, окрім зазначеного законопроєкту, необхідно ухвалити деякі інші ініціативи для врегулювання відносин між владою та бізнесом, зокрема, про лобіювання та антитрастове законодавство, яке виконуватиме функцію боротьби з монополіями.

Законопроєкт про олігархів вже пройшов перше читання.

Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їх впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.

За чинною редакцією законопроєкту олігархом є особа, яка: бере участь у політичному житті має значний вплив на засоби масової інформації володіє монополією на одному з ринків України та протягом одного року поспіль підтримує або посилює монопольне становище; має активи на суму понад один мільйон прожиткових мінімумів (зараз це 2,27 млрд грн).

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нарахував у Раді до п'яти потенційних олігархів. За матеріалами LB.ua