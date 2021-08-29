Разумков закликав Данілова показати пальцем, на кого з депутатів тиснуть олігархи, або попросити вибачення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексія Данілова назвати народних депутатів, на яких, як він говорив, тиснуть із боку олігархів. Про це Разумков заявив 29 серпня в ефірі телеканалу "Інтер", відеозапис опубліковано на сторінці спікера парламенту у Facebook.

"Я думаю, що пан Данілов як відповідальна особа уже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив [на нардепів], - це корупція. Щобільше, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України - ну, щоб пальцем показати, на кого саме є такий тиск. І якщо такого не відбудеться, то можливо, прийдеться вибачитися перед народними депутатами й перед українським парламентом", - сказав Разумков.

Голова Ради зазначив, що у нього були "заочні та очні дискусії" з Даніловим щодо органа, який має визначати перелік олігархів. Разумков вважає, що це не має входити до повноважень РНБО.

Водночас якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то його може бути проголосовано у другому читанні в стінах Верховної Ради, резюмував спікер парламенту.

Данілов вважає, що українці живуть "у вкрай тяжкому становищі" саме тому, що доводиться жити за законами, ухваленими за підтримки олігархів. "Вплив олігархів саме на Верховну Раду - він на сьогодні дуже і дуже великий, і ми можемо бачити це по законах, які ухвалюють. І це потрібно припиняти", - зазначав 22 серпня секретар РНБО. За матеріалами Гордон.