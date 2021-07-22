Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску "Північного потоку-2"

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков стурбований можливим введенням в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться на сайті парламенту.

"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову і введення в експлуатацію газопроводу Північний потік 2 і, в разі необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних і фізичних осіб, залучених до будівництва", - йдеться у відкритому листі.

Разумков також закликав Конгрес утриматися від затвердження будь-яких угод, які "будуть погрожувати енергетичній безпеці Європи і становити загрозу національним інтересам України і США".

Він назвав "Північний потік-2" геополітичним проєктом, який має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Росії.

"Він значно звужує шляхи диверсифікації постачання енергії європейським споживачам. "Північний потік-2" йде всупереч з вимогами Третього енергетичного пакета ЄС і посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку", - додав спікер.

За його словами, "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав.

Зазначимо, колишній посол України у США Валерій Чалий назвав найнебезпечніші наслідки для України від прийняття декларації США та ФРН щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що не міг зупинити "Північний потік-2".

21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку 2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу. За матеріалами Главком.