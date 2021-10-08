Разумков заявив, що хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого напередодні відкликали з посади голови Верховної Ради, має намір увійти до складу парламентського комітету з питань свободи слова. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Із питань свободи слова", - відповів він на запитання, членом якого комітету хотів би стати.

Водночас Разумков уточнив, що "поки не подавався ні в один комітет".

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв на брифінгу 4 жовтня, ще до голосування за відкликання Разумкова, що він зможе виявити себе як позафракційний депутат, зокрема в комітетах.

"Думаю, що Дмитро Олександрович зможе попрацювати як позафракційний, показати себе, так би мовити, узяти участь у дискусіях різних, комітет обрати собі - у нього буде таке право як у позафракційного. У нас багато є квот у комітетах для позафракційних. Є, здається, у спортивному комітеті. Ну, тобто можна десь знайти собі місце", - говорив Корнієнко.

Він також нагадав, що позафракційні депутати "мають широкий спектр прав на засіданнях: можуть обговорювати тимчасові слідчі комісії, записуватися на виступи, записуватися в пункт "Різне" у п'ятницю, записуватися на питання на годину запитань до уряду" тощо. За матеріалами Гордон.