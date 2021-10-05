Разумков заявляє, що його виключили з усіх партійних чатів "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що 4 жовтня його виключили з усіх партійних чатів "Слуги народу".

Про це він сказав на брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора (4 жовтня - ред.) на Погоджувальній раді виключили з партійних чатів", - сказав Голова ВР.

Він висловив припущення, що колеги зробили це, "бо вирішили, що його забагато у відповідних чатах". Разумков додав, що не брав активну участь у листуваннях, а здебільшого отримував інформацію, яка поширювалася народними депутатами у повідомленнях.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це відбулося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.

Під час засідання Погоджувальної ради 4 жовтня керівники комітетів Верховної Ради, народні депутати із фракції "Слуга народу" залишили засідання, висловивши таким чином недовіру голові парламенту Разумкову. Також 4 жовтня за поданням голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії було запущено процедуру відкликання Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Народні депутати під час пленарного засідання 5 жовтня відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої парламентської сесії питання відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Відповідне рішення передбачає розгляд питання відкликання Разумкова з посади Голови ВР у четвер, 7 жовтня. За матеріалами Політична Думка.