Разумкова не покликали на виїзну нараду з Зеленським

Голова Ради Дмитро Разумков заявив, що його не покликали на виїзну нараду "Слуг народу", яка запланована в одному із західних регіонів.

"Ні, на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Як запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - я не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - сказав Разумков в інтерв'ю телеканалу "Прямий" в середу, 22 вересня.

Він зазначив, що останній раз брав участь в онлайн-нараді з президентом минулого тижня, однак готовий до будь-яких переговорів і зустрічей.

Разумков також заявив, що не збирається подавати у відставку.

"Якщо ми з вами говоримо про "піду у відставку" - я не планую відставку. Я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми з вами говоримо, чи може прийняти відповідне рішення Верховна Рада України - так, може. Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі підготовка, звіт та голосування в стінах Верховної Ради України. Я до цього готовий. Я про це говорив давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради - це їх право, це право Верховної Ради. Я точно завжди дотримувався закону, так і в цьому випадку я буду це робити", - повідомив Разумков.

Як повідомлялося, прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук анонсувала велику зустріч представників всіх гілок влади і президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться в кінці наступного тижня.

Прессекретар президента зазначив, що зустріч з депутатами буде фундаментальною.

Попередня зустріч Зеленського з депутатами партії "Слуга народу" з метою проведення інтенсивного курсу Київської школи економіки проходила з 29 липня по 4 серпня 2019 року в трускавецькому готелі "Rixos Prykarpattya". За матеріалами ZN.ua