Спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Рішення прийнято 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

Рішення підтримали 240 народних депутатів.

Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу" через порушення регламенту Разумковим.

Дмитро Разумков спростовує можливість своєї відставки цього тижня.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.

Президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.