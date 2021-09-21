Реінтеграція і законодавство: Резніков зустрівся з представниками Венеційської комісії

Урядовий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" передбачає розбудову миру через безпечну реінтеграцію.

На цьому наголосив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з представниками Венеційської комісії, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Мінреінтеграції.

"Наша головна мета - розбудова миру через безпечну реінтеграцію. І якісний закон дозволить це зробити. Я дуже тішусь тим, що така кількість громадських організацій долучилася до роботи і ми спільно напрацювали цей документ", - сказав Резніков.

За його словами, проєкт закону побудований на недискримінації, гендерній рівності, інклюзивності та усуненні процедурних, інституційних і соціальних бар'єрів, забезпеченні і захисті прав жертви.

Урядовець додав, що законопроєкт розроблявся з вересня 2020 року. У грудні 2020 року його направили для опрацювання 166 зацікавленим державним органам, міжнародним організаціям, науковим установам та громадським об'єднанням. Загалом автори отримали 110 відповідей загальним обсягом понад 1 тис. сторінок, опрацювання яких завершилось у квітні 2021 року. У травні цього року друга редакція законопроєкту була направлена на урядове погодження і на початку серпня уряд схвалив документ.

Своєю чергою, заступник секретаря Венеційської комісії Рудольф Дюрр подякував Резнікову за змістовний діалог та роботу над законопроєктом, яку провело Мінреінтеграції. "Дякую за зустріч, за ваше тлумачення і те, як ви намагаєтесь уникнути лакун в законодавстві. Це була корисна розмова і на пленарній сесії комісії у жовтні ми розглядатимемо цей документ", - запевнив Дюрр.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 4 серпня 2021 року погодив проєкт Закону України "Про засади державної політики перехідного періоду".

Він базується на принципах ООН в частині перехідної юстиції, відповідає стандартам та критеріям ОБСЄ - Копенгагенським стандартам і, в першу чергу, розроблений виключно спираючись на державні інтереси України. За матеріалами Укрінформ.