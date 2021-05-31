Рейтинг Зеленського після рішень РНБО і домашнього арешту Медведчука зріс - дослідження

Рейтинг президента України Володимира Зеленського через дії Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, а також домашній арешт народного депутата від "Опозиційної фракції - За життя" Віктора Медведчука почав зростати, свідчать результати дослідження, проведеного "Українським інститутом майбутнього" (UIF) спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 15 по 24 травня 2021г.

За даними опитування, рейтинг Зеленського за місяць покращився на 5%: у квітні рейтинг президента становив 28% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, а станом на травень його рейтинг становить 33% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори.

Також Зеленському вдалося підвищити рівень довіри до себе з 29% у лютому - до 39% у травні. Проте 57% досі йому не довіряють.

Зазначається, що старт зростання рейтингу президента припадає на початок активних засідань РНБО. Так, у лютому рейтинг Зеленського становив 25% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, і йому вдалося покращити свої позиції на 8% - до 33% у травні. Також зазначено, що рівень довіри до президента зріс за 4 місяці на 10%.

Згідно з дослідженням, рейтинг лідерки Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко також зростає. Політик вийшла на друге місце президентського рейтингу - наразі її рейтинг становить 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти 10% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори в лютому.

Водночас, як зазначається в соцопитуванні, події, пов'язані з санкціями і домашнім арештом Медведчука, а також "плівками Бігуса", негативно вплинули на рейтинги народних депутатів Юрія Бойка ("ОПЗЖ") і Петра Порошенка ("Євросолідарність"). Сьогодні їхні позиції в президентському рейтингу знизилися в обох до 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти лютневих показників - 13% у першого і 17% у другого відповідно. Так, сьогодні троє політиків умовно посідають друге місце в президентському рейтингу - Петро Порошенко, Юрій Бойко і Юлія Тимошенко.

У зв'язку з підвищенням рівня довіри до Зеленського кількість громадян України, які хотіли би проведення дострокових президентських і парламентських виборів, зменшилася приблизно на 10% порівняно з лютим - тоді 46% хотіли проведення позачергових президентських виборів і 54% - парламентських. Сьогодні цього хочуть 36% і 45% відповідно.

Найнижчий рівень довіри має прем'єр-міністр Денис Шмигаль - йому не довіряють 66% і довіряють 17%.

Соціологічне дослідження проводилося серед 2400 респондентів.