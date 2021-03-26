Рейтинг Зеленського в березні виріс до 25%

Якби президентські вибори прошили в кінці березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 24,7%. На початку місяця його підтримували 22,5% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,9% (на початку березня - 14,6%) за Юрія Бойка - 12,6% (на початку березня - 11,8%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку березня - 11,6%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 7,7%, Володимира Гройсмана - 6,6%, Дмитра Разумкова - 3,8%, Олега Ляшка - 3,7%, Євгенія Мураєва - 3,7%, Анатолія Гриценка - 3,3, Арсенія Яценюка - 2,8%, Олега Тягнибока - 1,6%, Кіру Рудик - 0,5%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. За матеріалами РБК-Україна.