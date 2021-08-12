Резніков представив США можливі шляхи залучення Вашингтону до переговорів по Донбасу

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся з директором Ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом. Резніков підняв питання переговорів щодо Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"У ході зустрічі віцепрем'єр-міністр Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів", - розповіли в міністерстві.

Представник США заявив зі свого боку про готовність Вашингтону до візиту українського президента Володимира Зеленського, а також висловив підтримку Кримській платформі та процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. За матеріалами РБК-Україна.