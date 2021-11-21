Резніков: великого наступу Росії і захоплення територій України не буде

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії та захоплення територій України не відбудеться.

В інтерв'ю "Голосу Америки" він заявив, що за 8 років війни Україна звикла до загрози, а українська армія в будь-який час готова захистити країну, передає УНН.

"Не вірю в це (вторгнення російських військ на територію України - ред.). Тому що, не забуваймо, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну", - заявив Резніков.

Він зазначив, що в Україні понад 400 тисяч ветеранів, які пройшли через фронт і готові захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров і як поливати кров ворога теж знають і вміють це робити.

Водночас Резніков додав, що у випадку вторгнення Росії на територію України, це також втрата доступу Путіна до банківських рахунків. Адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США.

"Немає значення у швейцарському банку, в сінгапурському, чи якомусь панамському - гроші переважно в доларах США, а це означає що до них можуть сягнути санкції…Ну і плюс не забуваймо що війни - це ще труни в яких повертались російські солдати", - додав Резніков.

Американська служба розвідки співпрацює з європейськими колегами для того, щоб запобігти можливим військовим діям з боку Росії у разі її вторгнення в Україну. Там готують ряд економічних і військових заходів щодо стримування Росії.

Глава комітету із зовнішньої політики Сенату США Роберт Менендес запропонував внести в оборонний бюджет пункт, що передбачає введення санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Також питання нарощування російських військ на кордоні з Україною обговорювалося і на зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з виконуючою обов'язки канцлера ФРН Ангелою Меркель.

Міністр оборони України Олексій Резніков розпочав робочий візит до США.