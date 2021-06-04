Резніков виступив за створення в Україні "загальноєвропейського російськомовного телеканалу"

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за створення загальноєвропейського російськомовного телеканалу, базованого в Україні.

Під час онлайн-заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів" Резніков висловив думку, що такий канал міг би стати інструментом захисту Європи від пропаганди та дезінформації.

"І його базу можна було в створити саме в Україні. У нас є фахівці, досвід, розуміння, з ким ми маємо справу, і немає мовного бар'єру", - цитує Резнікова Інтерфакс-Україна.

Резніков додав, що Україна змінює формат підтримки мовлення на окупованих Росією територіях та прилеглих до них районах.

"Адже спочатку на ці території через пропагандистські медіа контрабандою занесли ворожу ідеологію, а тільки потім прийшли солдати і танки. Це той досвід, яким ми можемо ділитися", - зазначив віцепрем'єр.

Раніше з ідеєю створити "якісний проукраїнський російськомовний телеканал" виступив очільник МВС України Арсен Аваков. Також Аваков запропонував розвивати "нашу російську мову".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що коли Україна починає говорити російською, то слід чекати на прихід Володимира Путіна. За матеріалами litgazeta.com.ua

