Резніков закликав США, Канаду та Британію направити своїх військових ближче до кордону з РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США та Канаду направити своїх військових інструкторів поближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Як сказав Резніков в інтерв'ю виданню, саме зараз потрібно вживати кроки для стримування президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну, оскільки потім "буде занадто пізно". Наприклад, на його думку, США, Канада та Росія могли б відправити в Україну більше своїх інструкторів та надати засоби оборони.

"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 (військових - ред.) інструкторів, надішліть 500 інструкторів", - запропонував Резніков.

Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити поближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за понад 1000 кілометрів від російського кордону - в Яворові.

"Було б добре, якби канадські інструктори... були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", - сказав він.

Німецьке видання Bild з посиланням на джерела в розвідці показало ймовірний сценарій вторгнення Росії в Україну.

Після цього Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від агресії Росії.