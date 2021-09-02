Результати візиту Зеленського до Вашингтона досить скромні - Клімкін

Результати візиту української делегації до Вашингтона досить скромні. Втім, у наступні місяці стане зрозуміло, наскільки продуктивною була зустріч президента США Джозефа Байдена та президента України Володимира Зеленського тет-а-тет. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що візит Зеленського до США загалом - це позитивна історія, він ще не закінчився, але ми отримали всі правильні слова, заяви та запевнення. Тепер важливо їх перетворити в реальні дії та реальну підтримку. Для мене візит - це так звана розвідка боєм, можливість поговорити, можливість для Зеленського та Байдена відчути один одного. Ми в наступні місяці зрозуміємо, наскільки продуктивною була зустріч тет-а-тет, чи отримали вони мінімальний рівень довіри один до одного", - заявив дипломат.

Водночас, Клімкін вважає, що конкретні результати візиту Зеленського до США досить скромні. Це точно не "зрада", але й не "перемога", а можливість працювати в правильному напрямку.

"Що стосується конкретних результатів, так, вони досить скромні. Тобто декілька угод, які досить довго готувалися, - це не "розрив мозку", не те, що створить якусь нову динаміку, але, проте, це результат гідний. Водночас 60 млн, включаючи "Джавелін" - це для нас скромний, але додатковий результат, теж насправді важливий. Тому, в категоріях української політики між "зрадою" та перемогою, це, звісно, не "зрада", і, звісно, не перемога, це просто візит, який треба використовувати для того, щоб надалі працювати над тим, про що домовилися", - підкреслив він. Чому візит був критично необхідним

Втім, для України цей візит був критично необхідний, оскільки після виводу американських військ з Афганістану небезпека дій з боку Росії зростає.

"А в Кремлі дуже добре розуміють, що для Заходу і для Сполучених Штатів це складний момент, їхньому іміджу завдано удару, не критичного, не катастрофічного, але тим не менш, і вони намагатимуться використовувати цю геополітичну ситуацію. Тому контакт особисто з Байденом і хороша розмова з американцями, зокрема з міністром оборони, міністром енергетики та іншими - це насправді важливо", - наголосив екс-міністр.

З негативних моментів візиту ексміністр назвав те, що Україна не отримала жодних гарантій у разі завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Жодних гарантій щодо санкцій ми не отримали й, я так розумію, ми не отримали гарантій щодо дій Сполучених Штатів у майбутньому. Тому в плані гарантій результат негативний", - повідомив Клімкін.

Також Клімкін за результатами переговорів не побачив заяви, що Україна тепер в грі, за столом переговорів щодо "Північного потоку-2". Однак позитивним було обговорення в тому сенсі, що Байден тепер розуміє наші стурбованості щодо "Північного потоку-2".

Дипломат звернув увагу на те, що Комісія стратегічного партнерства, про активізацію якої домовилися Україна та США, це досить ефективний інструмент, але важливо, щоб він не занурювався в бюрократію, а дав конкретні результати.

1 вересня відбулася зустріч президентів України та США. У МЗС України загалом позитивно оцінили особисті переговори віч-на-віч лідерів держав.