РФ не виявляє готовності до саміту "Норманді" чи зустрічі на рівні міністрів - Никифоров

Російська Федерація не демонструє готовності до зустрічі у Нормандському форматі на рівні глав держав або міністрів закордонних справ.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Президента Сергій Никифоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повідомляли про те, що відбулася відеоконференція окремо між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським і потім між Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним. У нашій частині розмови ми почули, що всі три лідери - Володимир Зеленський, Ангела Меркель і Еммануель Макрон - готові й хочуть проведення зустрічі на найвищому рівні. Ангела Меркель має не так багато часу зробити це на своїй посаді, але вона чітко висловила своє бажання зустрітися. Чуємо заяви з російського боку, що там такого бажання немає", - зазначив Никифоров.

Він нагадав, що була інформація про можливу зустріч на рівні міністрів, однак проінформував, що "з Росії до України якоїсь офіційно оформленої готовності зустрічатися хоча б на рівні міністрів також не надходило".

11 жовтня відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном. Стало відомо, що зустріч глав МЗС країн Нормандського формату має відбутися найближчими тижнями. Цього ж дня також з Макроном і Меркель провів перемовини й Володимир Путін, який поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати Мінські домовленості, а також домовленості саміту "нормандської четвірки" у Парижі.

Українська сторона досі не отримала жодних сигналів від Росії про готовність до проведення найближчими тижнями зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, РФ та України, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 жовтня.