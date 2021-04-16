РФ очікує від України наступу на Донбасі, але "такого щастя" не отримає - Зеленський

РФ намагається залякувати Україну своїми діями на Донбасі та спровокувати її на наступ, але українська сторона буде і надалі утримуватися від такої реакції, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Вони (РФ - ІФ) точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. (...) Ми усі розуміємо - це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми відповідатимемо так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя", - сказав Зеленський 13 квітня в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого оприлюднено на сайті глави держави в п'ятницю, 16 квітня.

На запитання, чи вважає він, що президент РФ Володимир Путін має намір анексувати Донбас, приєднавши його до РФ, глава Української держави відповів: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на 1%, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить".

"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. Тому я дуже сподіваюся, що вони не підуть далі, на ескалацію. Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми - на своїй землі", - наголосив Зеленський.

На запитання, чи є, на його думку, мобілізація Росією військ перевіркою нового президента США Джозефа Байдена, він сказав: "Мені здається, що це якимсь чином пов'язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м'язи". Водночас президент України зазначив, що "такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання".

За словами президента, російська сторона напружено реагує на зближення України з НАТО та співпрацю з іншими країнами, будь-які економічні прориви. "Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання - це їхня слабкість", - сказав Зеленський.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.