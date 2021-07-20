РФ під приводом ліквідації повені перекинула до Криму понад 20 тисяч спецпризначенців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Російська Федерація розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це Денісова написала у Телеграмі.

За її словами, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощувати військову присутність в Криму.

"За отриманою мною інформацією, у м. Феодосія країна-окупант розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців, - зазначила Денісова.

Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.

Денісова заявила, що стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечить нормам міжнародного гуманітарного права зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН No 75/29.

Вона нагадала, що 6 липня міжнародна спільнота засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову постанову Парламентської асамблеї ОБСЄ "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі".

Уповноважений ВР з прав людини закликає міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію як країну - окупант виконувати зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом та негайно звільнити окуповані українські території і припинити порушення міжнародного законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ термінової резолюції "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі". Зазначена резолюція була ініційована постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ.