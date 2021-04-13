РФ стягує війська до кордону з Україною, щоб "перевірити" Захід - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб налякати Захід демонстрацією своєї сили.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Time/

"Що вони хочуть зробити, так це підняти градус рівно настільки, щоб показати, що Захід коливається щодо своєї підтримки України, що вони насправді не бачать в нас партнера", - сказав Зеленський, додавши, що "це свого роду перевірка".

Як зазначає видання, США перевірку поки витримують. Президент США Джо Байден пообіцяв Україні "непохитну підтримку", в тому числі з військовою допомогою. Його адміністрація закликала європейських союзників, особливо Францію і Німеччину, також підтримати Україну.

На думку видання, мотив залякування може пояснити деякі дії Москви. Якби Кремль дійсно мав намір вторгнутися в Україну, російські війська, можливо, "спробували б трохи старанніше" зберегти певний елемент раптовості. Замість цього Кремль діяв з великим розголосом: поширив кадри нарощування військової потужності в соціальних мережах, відправив військові кораблі і стягнув до кордону десятки тисяч військовослужбовців.

Як повідомлялося, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується. Це пов'язано з істотним нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, яке в останній раз спостерігалося сім років тому, коли почалася безпосередня агресія РФ. В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що перекидання і накопичення російських військових біля кордонів триватиме, ймовірно, до кінця квітня. За матеріалами Укрінформ.