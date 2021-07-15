Рішення про відставку Авакова досить давно готувалося - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Таку заяву од зробив в ефірі каналу "Україна 24".

При цьому він додав, що рішення про відставку було "абсолютно спокійним, виваженим, воно досить давно готувалося".Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса монастирського.

Голосування за призначення монастирського очікується в п'ятницю, 16 липня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса монастирського міністром внутрішніх справ. За матеріалами УНІАН.