Рішення про відставку Крищенка не ухвалили - голова Нацполіціі

Начальник ГУ Нацполіціі у Києві Андрій Крищенко залишається на своїй посаді, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Про це він сказав журналістам 6 серпня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - сказав Клименко.

Він підкреслив, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіціі - керівника Київського главку перебуває у компетенції голови МВС.

В агентстві звернули увагу на те, що Крищенко сьогодні не був присутнім на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, що для нього не притаманно. Однак пізніше стало відомо, що він не був на нараді, оскільки перебуває під Шевченківським районним судом, де поліція забезпечує правопорядок у зв'язку з майбутнім обранням запобіжного заходу представникам харківського "Нацкорпусу".

Про те, що Крищенко написав заяву про звільнення у відставку, 5 серпня написали відразу кілька українських ЗМІ. За інформацією "Сьогодні", причина відставки - пенсія.

Речник столичної поліції Юлія Гірдвіліс назвала ці повідомлення чутками. "Поліція Києва, в тому числі начальник Андрій Крищенко, працюють у штатному режимі", - сказала вона.

Крищенко обіймає посаду заступника голови Нацполіціі - начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року. За матеріалами Гордон.