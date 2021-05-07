Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у рамках закону - Шмигаль

Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК "Нафтогаз" було прийняте згідно із законодавством.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу "1+1".

"Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві Нафтогазу. Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: "У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави".

Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши натомість Юрія Вітренка. Довідка Finance.ua: Андрій Коболєв відкидає звинувачення в нібито створенні компанією "діри" в держбюджеті-2021 на 10 мільярдів гривень, вважає реальною причиною звільнення накопичені НАК 2 мільярди доларів вільних грошових коштів. У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.За матеріалами Укрінформ.