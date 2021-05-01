Рішення щодо Степанова фракція "Слуги народу" ухвалить 13 травня - Арахамія

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова запросили на засідання парламентської фракції партії "Слуга народу", яке відбудеться 13 травня. Про це сказав голова фракції Давид Арахамія 30 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яку транслювали на YouTube-каналі Shuster online.

У ток-шоу обговорювали ситуацію з вакцинацією проти коронавірусу в Україні. Депутатка від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що має бути політична відповідальність за те, що за рік боротьби з COVID-19 не в усіх українських лікарнях є кисневі станції.

"У нас вакцини досі не закуплені. Хтось має нести за це фінальну відповідальність", - заявила вона.

На її думку, треба знайти людину, яка візьме на себе відповідальність і розв'яже цю проблему.

"Має бути політична відповідальність, тому що міністр - передусім не менеджерська посада, а політична. Ми будемо ухвалювати рішення на фракції", - сказав Арахамія.

Станом на 30 квітня в Україні зробили 702 440 щеплень проти коронавірусу, повністю вакциновано (ввели другу дозу) 130 осіб. За матеріалами "Гордон".