РНБО доручила Кабміну покласти на Кубракова обов'язки голови правління "Укрзалізниці"

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів України покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердили у пресслужбі міністерства 4 серпня.

Видання НВ опублікувало копію протоколу засідання РНБО, згідно з яким обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Кубракова Кабміну доручили покласти тимчасово.

Крім того, згідно з цим документом, Рада національної безпеки і оборони хоче, щоб Кабмін скликав загальні збори акціонерів компанії, мета яких - розв'язати низку питань, що стосуються "Укрзалізниці": приведення до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення; забезпечення безперебійного постачання електроенергії для "Укрзалізниці"; введення програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організація закупівлі нових вагонів; забезпечення збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах; введення швидкісного руху.

Рада національної безпеки і оборони України розглянула ситуацію в "Укрзалізниці" 30 липня на виїзному засіданні, яке відбулося в Краматорську Донецької області.

За підсумками минулого року "Укрзалізниця" отримала чисті збитки в розмірі майже 11,9 млрд грн, фінансові зобов'язання компанії 2020 року зросли більше ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба компанії.

У травні 2021 року Зеленський назвав компанію банкрутом і підкреслив, що влада робить усе можливе, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці", але цього мало. "Ми змінюємо, тиснемо, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці". Але це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить усі ланки - починаючи з вищої, середньої і до нижчої. Тому що це окрема історія", - резюмував президент, додавши, що "Укрзалізниці" необхідно розвивати партнерство з реальними приватними інвесторами.

Постійного керівника в "Укрзалізниці" немає із 17 березня 2021 року, коли Кабмін звільнив із посади голови правління компанії Володимира Жмака. Обов'язки голови правління "Укрзалізниці" тимчасово покладено на одного з членів правління компанії Івана Юрика.