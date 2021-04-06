РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху України в НАТО - віцепрем'єр Стефанішина

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України в НАТО. Про це 6 квітня на онлайн- конференції заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботі в цьому напрямі", - заявила вона.

Вона також підкреслила, що одним з елементів рішення РНБО буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО.

"Адже йдеться не тільки про питання, які належать безпосередньо до Міністерства оборони, але це і питання безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки та інших структур сектору оборони, які стосуються впровадження стандартів НАТО".

Контекст:Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості". Відповідно до Воєнної доктрини України, ухваленої 2015 року, поглиблення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням. 7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого. 2018 року НАТО визнав за Україною статус країни-аспіранта - кандидата на членство в Альянсі, 2020-го Україна здобуала статус партнера розширених можливостей. 4 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський привітав членів НАТО з річницею створення Північноатлантичного альянсу і заявив, що розраховує на підтримку країн НАТО в наданні Україні плану дій щодо членства в Альянсі.