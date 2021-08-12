РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО). Його темою стане реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "масштабне залісення України". Дата проведення не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання", - сказав Данілов під час наради Міжвідомчої робочої групи зі збереження та відновлення лісів.

На нараді було розглянуто питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "масштабне залісення України".

Учасники також обговорили виконання Указів президента Про національну безпеку України в екологічній сфері та заходи щодо збереження та відтворення лісів.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів в Україні. В рамках програми за три роки планується висадити мільярд дерев. За матеріалами РБК-Україна