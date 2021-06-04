РНБО розглянула питання поглиблення інтеграції України в НАТО - Данілов

Секретар РНБО також розповів, які ще питання розглядалися під час засідання.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив про те, що під час засідання 4 червня РНБО розглядала питання поглиблення інтеграції України в НАТО, і прийняв низку відповідних рішень, передає "Інтерфакс - Україна. За словами Данілова, ці питання обговорювалися в закритому режимі.

"Друге питання на порядку денному сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію північноатлантичного договору... Питання розглядалося таємно, прийняті всі відповідні рішення, рішення приймалися одноголосно", - повідомив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Він зазначив, що перше питання стосувалося безпеки на адмінмежі з окупованим Росією Кримом, а також в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

"Питання розглядалося у режимі "секретно". Йдеться про доручення президента, яке він дав 27 квітня, перебуваючи в Херсоні, відпрацювати, зробити додаткові ситуації щодо забезпечення безпеки саме на цих територіях... Питання прийнятий одноголосно", - пояснив Данілов.

Третє питання стосувалося звіту про результати огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. За словами секретаря РНБО звіт затвердили.

Всього під час засідання Рада нацбезпеки і оборони розглянула вісім різних питань.

Після засідання 4 червня Данілов також повідомив, що сьогодні в Україні не залишилося "злодіїв в законі". За його словами, з початку року в країні їх було 34, а після рішення РНБО щодо санкцій проти них - 17.

Крім того, секретар РНБО назвали міна 20 осіб, які почали виселятися з маєтків в Конча-Заспі і Пуща-Водиці. По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Юлия Москаленко