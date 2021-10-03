РНБО стала потужним органом, який ставить на місце зрадників держави - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нині Рада національної безпеки та оборони змогла стати тим потужним органом, який ухвалює важливі рішення та може поставити на місце тих, хто діяв проти інтересів держави.

Таку думку він висловив на пресконференції у Трускавці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо РНБО. Це що був реальний орган? Він працював до мене? Були якісь рішення? Та всі казали, що це кладовище. Немає куди дівати міністрів, не можна їх просто звільнити, треба їх туди відправляти. Була реальна Рада національної безпеки та оборони, яка приймала серйозні рішення? Початок війни, серйозна санкційна політика, не віддати Крим, відправити туди війська. Що робила Рада національної безпеки та оборони, коли у нас забирали наші території? Нуль, не один бал, нуль. І тут запрацював орган і виглядає достатньо потужним органом,

Відповідаючи на запитання про те, що планують зміни до Конституції, аби посилити роль Президента, Зеленський наголосив: “Конституцію змінювали усім, окрім мене як Президента України. Де я змінив — депутатська недоторканість, а люди змінювали Конституцію щодо концентрації влади. До речі, хочу вам нагадати, що декілька разів люди ніяк не могли поділити владу і тому змінювали Конституцію. Ось і все”.

Глава держави запевнив у тому, що не ставить собі за мету концентрацію влади в одних руках. Адже завдання полягає не в цьому, а в тому, аби змінити країну на краще.

”Мені не потрібна ніяка влада. Причому із самого початку. Я прийшов щось змінити, щось пообіцяв. Якщо на цьому шляху є ті чи інші гальмування, то давайте прокладати інший шлях, або надайте кермо іншому водію цього процесу і нехай та людина, як це було до цього, Президент, спікер і прем'єр, нехай вони працюють з трьох різних команд. Нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення приймають роками. Давайте так спробуємо?” - наголосив Президент.

Він вважає ефективною ситуацію, коли команда влади має спільні інтереси і працює разом, адже тоді є краще результати. Як позитивний приклад він навів диджиталізацію, земельну реформу, розвиток інфраструктура, якісні дороги.

Водночас він повідомив, що Рада національної безпеки та оборони наразі не готує нових санкцій.

"Наскільки мені відомо, сьогодні не готуються, але Рада національної безпеки постійно працює", – заявив Глава держави.

Серед питань, які наразі опрацьовує РНБО, Зеленський назвав, зокрема, звіт щодо надр, який, за словами глави держави, досі не завершений.

Окрім цього, за словами Президента, виправляються деякі помилки в окремих санкційних списках. "Там були навіть деякі помилки, виправляються деякі помилки, вони вже виправлені і додається ще цей список. Я знаю, що не дотиснули тематику з контрабандою. Точно знаю, що було поставлено завдання за два тижні це допрацювати. Наприкінці цього тижня мають показані результати", - додав він.

Також Зеленський зазначив, що РНБО працюватиме над питанням постання вугілля, якого наразі не вистачає. "Важливо допомогти всім нам пройти опалювальний період", – підкреслив він.

Водночас на запитання, коли відбудеться наступне засідання РНБО, Президент сказав, що не знає.

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 17 вересня ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій проти 33 кандидатів у депутати Державної думи Росії, 53 членів територіальних виборчих комісій за організацію російських виборів на окупованих територіях України, а також проти 7 співробітників Федеральної служби безпеки РФ, причетних до отруєння Олексія Навального.

Раніше РНБО також запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів, заборонила телеканали «112», NewsOne і ZIK, включила народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму.