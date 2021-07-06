РНБО ввела санкції проти сотні українців зі списку Мінфіну США, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони України ввела санкції проти 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для "24 каналу".

За словами Данілова, американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них - потрапили під обмеження Мінфіну.

"На сьогодні встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а 4 померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.

Данілов зазначив, що санкції були запроваджені на останньому засіданні РНБО.

"Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємось", - додав секретар РНБО.