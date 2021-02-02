РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака та його каналів

Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Указ опублікований на сайті глави держави ввечері 2 лютого. Рішення передбачає запровадження санкцій проти народного депутата України Тараса Козака та компаній, які володіють ліцензіями телеканалів "групи Медведчука - "112", NewsOne і ZIK.

"Підтримати пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року No 2589-VIII) та Службою безпеки України", - йдеться у рішенні РНБОУ.

Санкції, запроваджені на п'ять років, передбачають:

"1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну

з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності"

Також запроваджені санкції проти регіональних телекомпаній, які мовлять під логотипом "112 Україна": "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ". Ці санкції передбачають:

"1) блокування активів;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування" тощо.

За законом санкції можна застосовувати до "іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність". Петро Порошенко пояснював, що за часів, коли він був президентом, санкції проти Віктора Медведчука, його оточення та підконтрольних йому медіа не були запроваджені саме тому, що закон забороняє санкції проти українських громадян та компаній.

"Українська правда" в телеграм-каналі повідомила, що опитала членів Ради національної безпеки і оборони: "переконують, що Закон дозволяє запроваджувати санкціі проти громадян Украіни. Їх можливо буде оскаржити, але це буде досить проблематична процедура.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належать ліцензії телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої пропозиції парламент скерував до Ради національної безпеки та оборони України. Появі постанови передувала петиція про припинення діяльності телеканалів "112 Україна" та NewsOne, зареєстрована на сайті Верховної Ради 20 вересня. А за тиждень до того голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, пояснюючи зволікання Нацради з розглядом продовження цифрових ліцензій "112 України", сказав, що до парламенту вноситься якийсь законопроект, який дозволить застосовувати певні важелі до тих медіа, на які є вплив іноземного резидента. В РНБО оголосили, що рішення буде ухвалене після перевірки СБУ за дорученням президента.

За результатами моніторингу проросійських дезінформаційних наративів, який проводила громадська організація "Детектор медіа" восени 2020 року, телеканали "групи Медведчука" відповідальні за більш ніж половину зафіксованих випадків проросійської пропаганди.

О 23 годині на телеканалах "групи Медведчука" анонсували спецефір, присвячений "закриттю каналів". Онлайн-ефір телеканалів не припиняється, однак читачі ДМ повідомляють, що в деяких кабельних мережах зникає сигнал цих мовників. За матеріалами "Детектор медіа".