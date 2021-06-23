РНБО збереться у середу для обговорення загрози "індійського" штаму COVID-19

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України в середу, 23 червня, збереться на засідання для обговорення загрози для України "індійського" штаму коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива", - повідомив Радуцький.

На його думку, наразі потрібно розглянути наступні заходи: Повернути обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні (зокрема для українців, котрі повертаються з курортних напрямків - Туреччини, Єгипту тощо); Посилити контроль щодо карантинних обмежень; Максимально прискорити вакцинацію (у першу чергу представників груп, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей - працівників транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших); Посилити аналітичну роботу, налагодивши централізований збір даних про всі випадки захворювання на COVID-19, визначивши більш та менш вразливі для вірусу групи населення; Продовжити інтенсивну підготовку опорних лікарень до четвертої хвилі.

"Поки у країні фіксуються рекордно низькі показники нових хворих на коронавірус, в нас є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів. Дуже хочу, щоб все це нам не знадобилося, але бути наготові потрібно!" - написав Радуцький. За матеріалами LB.ua