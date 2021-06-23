Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі

Російська Федерація не пропускає інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав це порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброі.

Про це повідомила пресслужба делегації України в ТКГ.

Інспектори МАГАТЕ через дії Росії не можуть перевірити стан ядерних матеріалів на кількох об'єктах на окупованій території Донбасу.

"Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - цитує Кравчука пресслужба делегації.

В українській делегації наголосили, що Росія свідомо перешкоджає роботі міжнародної організації.

"Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн", - додали в делегації. За матеріалами РБК - Україна.