Росія де-факто вже вийшла з Мінського формату - представник України в ТКГ

Росія де-факто вже вийшла з мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але відкрито про це не заявлятиме.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Укрінформ.

"Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з мінського процесу або з нормандського формату. З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей, і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", - сказав Мережко.

Він висловив думку, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід із мінського переговорного процесу, оскільки це "остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів".

"А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами", - додав заступник голови української делегації.

Крім того, зазначив він, вихід РФ із мінського процесу означатиме нові санкції з боку Заходу.

"Тобто санкції, які вже були запроваджені за спробу анексії Криму та за збройне вторгнення на Донбас, залишаться. Але можуть з'явитися ще нові санкції, якщо Росія остаточно вийде з мінського процесу", - сказав Мережко.

Утім, за його словами, де-факто РФ уже вийшла з мінського формату.

"Але відкрито вона не робить заяви про це. Навпаки, Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють. Зокрема ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі, - вони теж це все чудово бачать", - наголосив Мережко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн- брифінгу 18 листопада заявив, що Росія своїми останніми діями, зокрема оприлюдненням конфіденційного дипломатичного листування, "добиває" нормандський формат і підриває залишки довіри до себе.

Міністерство закордонних справ РФ 17 листопада опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Три документи, відомі як мінські домовленості, були підписані у форматі Тристоронньої контактної групи - між Україною, Росією й ОБСЄ. Водночас Росія наполягає, що нібито не є стороною Мінських угод, не має за ними жодних зобов'язань, тому не має наміру виконувати їх.