Росія грубо порушує права людини у Криму: Джапарова в ООН зачитала спільну заяву 40 країн

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова виголосила під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму та підтримкою Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зокрема, у спільній заяві засуджуються грубі порушення Російською Федерацією прав людини в тимчасово окупованому Криму та висловлюється підтримка Кримської платформи.

Підписанти заяви закликають РФ "дотримуватися своїх зобов'язань, згідно з нормами міжнародного права", засуджують будь-які спроби РФ легітимізувати анексію Криму та "проведення виборів до Державної Думи РФ (17-19 вересня) на суверенній території України без згоди української сторони".

"Рішуче засудження політично вмотивованих обшуків та затримання кримських татар, зокрема: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахметових, Шевкета Усейнова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла", - зазначається у заяві.

Наголошується на необхідності "дотримання Російською Федерацією як державою- окупантом її зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та у сфері прав людини, зокрема відновити права людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму, негайно та повною мірою виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар".

У заяві висловлена підтримка територіальній цілісності, політичній незалежності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і готовність працювати разом заради поваги до прав та основних свобод людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму.

Заяву підписали: Україна, Австрія, Австралія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

1 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила подальші кроки в рамках Кримської платформи з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.