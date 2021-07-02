Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, - Кулеба

Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, проте не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що в неї немає шансів на успіх у ній

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Newsweek, опублікованому в п'ятницю, інформує Інтерфакс-Україна.

"Я справді вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, але я не вважаю їх самогубцями. Вони можуть вщипнути та спровокувати то тут, то там. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у них немає шансів на успіх у ній", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що якщо Альянс не здійснить дії, РФ може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні.

"У наших розмовах із НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все буде так само, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні. Це означає підвищені загрози безпеці та стабільності України та союзників із НАТО", - вважає він. За матеріалами Цензор.НЕТ