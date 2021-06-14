Росія не зацікавлена в повномасштабній війні і готує провокації, - Зеленський

Росія не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною, оскільки українці не поступляться і підуть до кінця. Тому російське керівництво готує провокації, які можуть початися в середині вересня в ході спільних навчань РФ і Білорусі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський агентствам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає ОП.

"Сьогодні ми, на жаль, повинні бути готові до ускладнень в будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій залишається, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі - ред.)", - зазначив Зеленський.

На його думку, Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, тому що її керівництво розуміє, що Україна не відступить і піде до кінця, а це може вилитися в Третю світову війну.

Раніше президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в підтягуванні військовослужбовців і військової техніки на Донбас. Він додав, що частину американського контингенту перекинули до південних кордонів РФ.

На початку квітня Російська Федерація почала стягувати війська до українських кордонів на п'яти напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адміністративного кордону з Кримом.

Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом. За матеріалами РБК-Україна.