Росія планує витратити на інтеграцію ОРДЛО близько 330 мільярдів гривень - ЗМІ

21:51, 26.09.21

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 мільйона осіб, серед яких 38% - пенсіонери.

Ілюстрація / REUTERS

Росія планує витратити на інтеграцію окупованого Донбасу близько 330 мільярдів гривень (900 мільярдів рублів).

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Донбас Реалії", посилаючись на затверджену російським урядом "Програму пришвидшеного соціально - економічного розвитку територій на 2022-2024 роки".

"Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку", - розповів "Донбас Реалії" представник одного з розвідувальних органів України.

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 мільйона осіб, серед яких 38% - пенсіонери.

Варто зазначити, що військова складова утримання терористів "ДНР" і "ЛНР" фінансується окремо.

Вибори до Держдуми РФ для жителів ОРДЛО ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбулися 17- 19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводили активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти організували підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності. За матеріалами УНІАН.