Росія прискорює масову видачу паспортів на окупованих територіях - Денісова

Росія прискорює політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"На окупованих територіях Донецької та Луганської областей паспорти отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - йдеться у повідомленні.

Денісова додала, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов'язкової реєстрації на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії". Освітян зобов'язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням.

На переконання Денісової, це здійснюється з метою подальшої реалізації суб'єктності Криму в складі РФ. Що відомо В ОРДЛО відкриють виборчі дільниці для участі у виборах в держдуму РФ Майже пів мільйона жителів тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини отримали паспорти РФ.

Російські окупанти на окупованих територіях Донеччини та Луганщини вербують тих, хто отримав російське громадянство, до так званих "миротворчих" підрозділів у Нагірний Карабах.

Наприкінці 2019 року в РФ заявили, що російські паспорти отримали понад 100 тисяч жителів ОРДЛО.

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк заявив, що громадянам можуть дозволити мати два паспорти, але будуть обмеження щодо РФ. На окупованому Донбасі посилюється тиск на громадян України, які не отримали паспорт РФ. За матеріалами UA: Суспільне