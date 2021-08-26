Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш

Росія відмовилася називати себе стороною конфлікту на Донбасі й самоусунулася від переговорів у ТКГ.

Про це заявив представник української сторони на переговорах Сергій Гармаш під час ефіру на телеканалі "Україна 24", інформує "Дзеркало тижня".

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - сказав Гармаш.

Він заявив, що про компроміси можна буде говорити, коли Росія визнає свою причетність до війни на сході.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але на сьогодні, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - додав він. За матеріалами Цензор.НЕТ